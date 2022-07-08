Про це повідомив офіційний телеграм-канал міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. Зазначили, що кавуни окупанти хочуть транспортувати за допомогою ріки Дніпро.

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росіяни знищують врожай

Керівниця координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що через обстріли окупантів виникають пожежі на полях. Зокрема, на Херсонщині немає кому гасити угіддя. Свій врожай намагаються врятувати місцеві.

ЗСУ близько

Мер міста Олешків, що розташовується поблизу Херсона, Євген Рищук закликав людей евакуюватися, щоб не бути живим щитом для ворога. Українським захисникам та захисницям важко працювати, оскільки росіяни встановлюють позиції біля домівок, де жили люди.

"Шановні жителі Олешківської громади та Херсонщини, якщо ви проживаєте поблизу розташування об'єктів, де проживають ворожі солдати росії або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполегливо рекомендую їхати звідти якнайдалі. ЗСУ йдуть! Смерть ворогам! ", – написав Рищук.

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Що росіяни роблять у Херсоні

Окупанти на північний захід від Херсона, поблизу Чорнобаївки, розмістили мобільні крематорії, де спалюють тіла своїх військових. Про це для 24 каналу розповів активіст з Херсона Володимир Молчанов.

За словами Молчанова, це пов'язано з тим, що в окупантів дуже складна логістика із переміщенням тіл у холодильниках. Через це загарбники хочуть скоротити свої втрати.

Активіст зазначив, що більшість тих, кого спалюють, були мобілізованими з тимчасово окупованих населених пунктів Донеччини та Луганщини. До таких людей окупанти не ставляться як до рівних собі. Крім цього, росіяни навіть не відокремлюють попіл спалених у крематоріях, тому коли рідні окупантів отримують коробки з рештками, то це не означає що там саме їхній родич.

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