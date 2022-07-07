Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що українські захисники вдарили по скупченню ворожої техніки. Це сталося 7 липня близько 14:23.

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За словами Арестовича, станом на 15:37 триває пожежа. Боєприпаси ворога детонують.

Знаю, знаю, воно вже не так, як раніше, але ювілейний раз незручно промовчати. Чорнобаївка, 25-й. Вогнева поразка зі скупчення техніки о 14:23,

– заявив радник керівника ОП.

Арестович про втрати ворога

Олексій Арестович наголосив, що у боях за Лисичанськ та Сєвєродонецьк російські загарбники втратили щонайменше 7000 солдатів. Окрім того, радник керівника ОП заявив, що росія, як завжди, бреше. Окупанти не вийшли на адмінмежі Луганської області.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати ворогу колосальних втрат. Загалом кількість "двохсотих" окупантів станом на 7 липня становить 36 650.

Також вдалося знищити:

танків – 1 602 (+2) одиниці;

бойових броньованих машин – 3 797 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 815 (+3) одиниць;

РСЗВ – 247 одиниць;

засобів ППО – 107 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 187 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3) одиниць;

крилатих ракет – 155 (+2) одиниць.

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