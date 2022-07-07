Советник руководителя Офиса Президента Арестович заявил, что украинские защитники ударили по скоплению вражеской техники. Это произошло 7 июля около 14:23.

Заметьте То, что показали россияне в Луганской области – это катастрофа для армии, а не успех, – Арестович

По словам Арестовича, по состоянию на 15:37 продолжается пожар. Боеприпасы врага детонируют.

Знаю, знаю, оно уже не так, как раньше, но юбилейный раз неудобно промолчать. Чернобаевка, 25-й. Огневое поражение по скоплению техники в 14:23,

– заявил советник руководителя ОП.

Арестович о потерях врага

Арестович отметил, что в боях за Лисичанск и Северодонецк российские захватчики потеряли не менее 7000 солдат. Кроме того, советник руководителя ОП заявил, что Россия, как всегда, лжет. Оккупанты не вышли на админграницы Луганской области.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу колоссальные потери. В общей сложности количество "двухсотых" оккупантов по состоянию на 7 июля составляет 36 650.

Также удалось уничтожить:

танков – 1602 (+2) единицы;

боевых бронированных машин – 3797 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 815 (+3) единиц;

РСЗО – 247 единиц;

средств ПВО – 107 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 187 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3) единиц;

крылатых ракет – 155 (+2) единиц.

Залужный показал танки из Польши и Чехии: смотрите видео