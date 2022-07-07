Только за последние сутки наши бойцы уничтожили 150 врагов. Об этом свидетельствуют актуальные данные Генштаба ВСУ.

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Потери оккупантов от начала полномасштабного вторжения

личного состава – примерно 36 650 (+150) человек;

танков – 1602 (+2) единицы;

боевых бронированных машин – 3797 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 815 (+3) единицы;

РСЗО – 247 единиц;

средства ПВО – 107 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 187 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3) единицы;

крылатые ракеты – 155 (+2) единицы;

корабли или катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2665 (+17) единиц;

специальная техника – 66 (+1) единиц.

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Добавим, что войска оккупантов продолжают наступать, чтобы захватить как можно больше украинских городов. Самая тяжелая ситуация остается на Донбассе.

Главное о ситуации на Донбассе

Россияне пытаются вести штурмовые действия на Славянском направлении . Захватчики обстреливают мирные населенные пункты по артиллерии и реактивным системам залпового огня. Оккупанты не оставляют попыток установить полный контроль над Луганской областью. Для этого захватчики перемещают подразделения.

. Захватчики обстреливают мирные населенные пункты по артиллерии и реактивным системам залпового огня. Оккупанты не оставляют попыток установить полный контроль над Луганской областью. Для этого захватчики перемещают подразделения. На Краматорском направлении оккупанты также продолжают обстрелы населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии. Похожа ситуация и на Бахмутском направлении.

оккупанты также продолжают обстрелы населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии. Похожа ситуация и на Бахмутском направлении. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают позиции наших защитников и защитниц с целью сковывания Сил обороны.

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