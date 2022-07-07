БМП вывозили из-под обстрелов

Трофейную технику завоевали бойцы одного из подразделений Днепропетровской территориальной обороны. Они поделились мощным видео с места происшествия.

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На кадрах видно, что на технике, разрисованной символами российских преступлений в Украине, развевается украинский флаг. Наши защитники уже успели с ветерком прокатиться на добытом трофее.

Заметим, что боевую машину пехоты русские солдаты оставили в зоне своей видимости. Однако это не помешало отважным украинцам захватить ее.

Бойцы одного из подразделений Днепропетровской отдельной бригады Сил территориальной обороны затрофеили заброшенную вражескую БМП-3 в непосредственной зоне видимости врага. С боем, из-под минометного и танкового обстрела,

– говорится в сообщении.

Теробороновцы героически захватили российскую БМП: мощное видео

ВСУ нанесли россиянам потери на Юге

На протяжении суток 6 июня украинские защитники нанесли российской армии значительных потерь на Юге. В частности, у Добрянки враждебная диверсионно-разведывательная группа из 10 человек попыталась зайти в тыл наших подразделений. Закончилось все ликвидацией 5 оккупантов и ранением одного.

Впоследствии российский стрелковый взвод пытался вести штурмовые действия по направлению к Миролюбовке, вблизи той же Добрянки. В итоге оккупанты были вынуждены отойти.

В общем, за день вражеское войско потеряло на Юге Украины:

38 солдат,

танк Т-62,

2 минометных комплекса 120-го калибра "Сани",

2 единицы бронированной и 4 – автомобильной техники,

3 склада боеприпасов в Николаевской области,

склад горюче-смазочных материалов в Херсоне.

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