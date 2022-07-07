БМП вивозили з-під обстрілів

Трофейну техніку здобули бійці одного з підрозділів Дніпропетровської територіальної оборони. Вони поділилися потужним відео з місця події.

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На кадрах видно, що на техніці, яка розмальована символами російських злочинів в Україні, майорить український прапор. Наші захисники вже встигли з вітерцем прокататися на здобутому трофеї.

Зауважимо, бойову машину піхоти російські солдати залишили у зоні своєї видимості. Однак це не завадило відважним українцям захопити її.

Бійці одного з підрозділів Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони затрофеїли покинуту ворожу БМП-3 у безпосередній зоні видимості ворога. З боєм, з-під мінометного і танкового обстрілу,

– мовиться у повідомленні.

Тероборонівці героїчно захопили російську БМП: потужне відео

ЗСУ завдали росіянам втрат на Півдні

Упродовж доби 6 червня українські захисники завдали російській армії значних втрат на Півдні. Зокрема, біля Добрянки ворожа диверсійно-розвідувальна група з 10 осіб спробувала зайти у тил наших підрозділів. Закінчилося все ліквідацією 5 окупантів та пораненням одного.

Згодом російський стрілецький взвод намагався вести штурмові дії в напрямку Миролюбівки, поблизу тієї ж Добрянки. У підсумку окупанти були змушені відійти.

Загалом за день вороже військо втратило на Півдні України:

38 солдатів,

танк Т-62,

2 мінометні комплекси 120-го калібру "Сані",

2 одиниці броньованої та 4 – автомобільної техніки,

3 склади боєприпасів на Миколаївщині,

склад пально-мастильних матеріалів в Херсоні.

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