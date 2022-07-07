Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що це не радянська практика, адже в армії СРСР так не робили, це вже суто російська "розробка", яка вражає своїм цинізмом.

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Варто зазначити, що і нацистські війська так не поводились зі своїми загиблими солдатами – вони ховали їх безпосередньо там, де тривали бойові дії, додає активіст.

За його словами, в окупантів дуже складна логістика із переміщенням цих тіл у холодильниках, тому вони таким чином скорочують свої витрати.

Також потрібно зазначити, що більшість цих мертвих – нашвидкуруч мобілізовані із Луганської та Донецької областей, до яких в окупантів немає жодних сентиментів. Також там є представники "соціального дна" із самої росії. Тому можна дійти до висновку, що до більшості цих спалених просто нема діла,

– зазначає Молчанов.

"Цей російський "стандарт" передбачає спалення гуртом, тому, якщо до росії доставляють невеличкі ящички із залишком тіла, то рідні цих окупантів мають знати, що там просто суміш усього на світі", – каже Володимир Молчанов.

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Як стверджує херсонський активіст, йдеться про десятки разом спалених тіл і ніхто не відокремлює один попіл від іншого.

На жаль, з цього приводу не доводиться радіти, все ж додає Володимир Молчанов. Адже таким самим методом, російські нелюди можуть знищувати й тіла закатованих українців на окупованих територіях.

Детальніше про огидну поведінку окупантів на Херсонщині: дивіться відео розмови із Молчановим