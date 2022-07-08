Про це розповіла в ефірі всеукраїнського телемарафону Наталія Гуменюк – начальниця координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України. Після потраплянь снарядів масштабні пожежі виникають на угіддях.

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росіяни спалюють вже зрощений врожай

Випалюється все – навіть зрощений врожай. Тактика ворога на знищення продовжується. Це абсолютно незмінна для них ситуація,

– сказала Гуменюк.

Попри ці жахливі випадки, очільниця пресцентру зауважила: є успіхи в українських військових. На Херсонському напрямку ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили два командних пункти ворога. Поки що результати цього влучання з'ясовують розвідувальні сили.

Поля горять на Херсонщині та Харківщині

Зазначимо, що раніше повідомляли про великі пожежі на полях у Харківській та Херсонській областях – це спричинили інтенсивні обстріли. На Херсонщині гасити займання нікому. Порятунок власного врожаю змушені брати на себе місцеві аграрії, бо окупантам до цього байдуже.

Тим часом "Схеми" стверджують, що Росія системно вивозить зерно з України в Туреччину: супутникові знімки

росія краде та блокує в портах українське зерно:

Україна хоче якнайшвидше відновити експорт зерна, адже блокування росією цього може призвести до світової продовольчої кризи.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, перемовини тривають. Посередником у переговорах є Туреччина та ООН.

Швидкого прориву, каже міністр, не передбачається.

Тим часом, Румунія достроково відремонтувала залізницю, аби експортувати українське зерно.

росіяни поспішають вивозити зерно своїми суднами. Крадене, наприклад, виявили у порту Туреччини.

Дивіться до теми – аграрії Миколаївщини під обстрілами збирають врожай: