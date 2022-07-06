Про такі випадки вже відомо на Херсонщині, а також Харківщині. Особливо плачевна ситуація у першому випадку, адже гасити полум'я у деяких громадах просто нічим, передає 24 канал.

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Вогонь буквально пожирає врожай

Окупанти проявляють максимальний цинізм. Вони не лише крадуть зерно з тимчасово окупованих територій. Вони ще й роблять усе можливе для того, щоб у низці регіонів ми не змогли зібрати новий врожай.

Так, внаслідок ворожих обстрілів загорілись поля у Херсонській області. Кореспонденти Суспільного повідомляють, що пожеж у регіоні багато. Найгірше те, що окремі громади просто не мають чим приборкувати вогонь. Тож аграріям доводиться власноруч рятувати урожай, який вони виростили.



На Херсонщині горять поля з пшеницею / Фото Суспільного



На Херсонщині горять поля з пшеницею / Фото Суспільного



На Херсонщині горять поля з пшеницею / Фото Суспільного

Подібна ситуація на Харківщині. Як розповідають у ДСНС, упродовж минулої доби ворожі обстріли стали причиною спалахування дев'яти пожеж. Відомо, що полум'я охопило, траву, поле з пшеницею, один навчальний заклад, а також житлові й адміністративні будівлі.



Внаслідок ворожих обстрілів поле горіло на Харківщині / Фото ДСНС



Внаслідок ворожих обстрілів поле горіло на Харківщині / Фото ДСНС



Внаслідок ворожих обстрілів поле горіло на Харківщині / Фото ДСНС

Увечері 5 липня рятувальники приборкували полум'я в Ізюмському районі. Там загорілось поле з пшеницею на площі 500 квадратних метрів. Сталось це поблизу селища міського типу Андріївка, яке ворог обстріляв. На місці працювали 9 вогнеборців, а також дві одиниці спеціальної техніки. На щастя, ліквідувати пожежу вдалось за годину.

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