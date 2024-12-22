Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Відбувається евакуація людей, а також почалася ліквідація наслідків атаки.

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Що відомо про пожежу в Броварах

Росія продовжує атакувати мало не щоночі Київську область ударними БпЛА. У ніч на 22 грудня є загоряння даху житлового будинку внаслідок падіння ворожого дрона.

В одному з населених пунктів області внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загоряння даху 25-поверхового житлового будинку,

– йдеться у повідомленні.

Наразі жодна інформація щодо потерпілих та загиблих не надходила. Оперативні служби розпочали евакуацію людей. Також вони розпочали ліквідовувати наслідки чергової атаки Росії. Пожежу вдалося локалізувати.

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До слова, представник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував інформацію про погіршення роботи сил ППО. Він зазначив, що їх ефективність залишається на рівні 95%.