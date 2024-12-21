Представник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що усі види та роди Збройних Сил направляють людей в підрозділи та частини Сухопутних військ. І це є загальновідомим фактом, передає 24 Канал із посиланням на пост полковника у Facebook.

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ППО працювати гірше не стала

За словами Ігната, Повітряні Сили уже понад рік направляють людей на підсилення фронту зі складу Зведеної стрілецької бригади. На базі цієї бригади військовослужбовці спершу проходять підготовку, а потім, у складі підрозділів, направляються на складні напрямки бойових дій.

Військовий також підтвердив, що переведення в піхоту створює дефіцит кадрів всередині Повітряних Сил. Однак, зауважив офіцер, те, що людей не вистачає теж є відомим фактом.

Однак Ігнат категорично не погоджується із твердженням, що буцімто ППО стала збивати менше ворожих цілей.

Збивають, як і збивали. Ефективність протиповітряної оборони по ворожих БпЛА залишається на рівні 95 відсотків,

– наголосив полковник.

Він нагадав, що ППО – це не лише Повітряні Сили. Сюди входять підрозділи усіх Сил оборони, здатні вести вогонь по повітряних цілях, і піхота, і моряки, і вертолітники.

Також Ігнат заперечив повідомлення, що нібито в піхоту направляли військовослужбовців, які проходили підготовку за кордоном на Patriot, Nasams чи Iris-T.

До слова, у Генштабі теж вже прокоментували статтю у The Guardian.