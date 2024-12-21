Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Що Генштаб каже про переведення з Повітряних сил у піхоту

У Генштабі наголосили, що твердження про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним та некоректним.

З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба,

– вказують у ЗСУ.

Там додають, що у Повітряних силах є військові різних спеціальностей.

Перш за все йдеться про перепризначення та відрядження військовослужбовців, що є складовими рот охорони, тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні високотехнологічного озброєння та техніки.

У Генштабі наголошують, що ситуація на фронті складна і наразі потрібно втримати фронт. Саме через це ухвалюються рішення про переведення у бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів.

Водночас у ЗСУ наголошують, що кількість збитих "Шахедів" не зменшилася. ППО якісно виконує завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БпЛА невстановленого типу. Це переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак як "локаційно втрачені".