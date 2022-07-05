Про це повідомив речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук. Він попрохав мешканців міста не хвилюватись.

Читайте також Вибухи у Харкові та Дніпрі, втрати ворога на Півдні: основне за 132 день війни

Могло загорітись побутове сміття

Сергій Братчук підкреслив, що спека могла стати причиною займання. За попередньою інформацією, спалахнуло будівельне сміття, а також автомобільні шини на вулиці Боровського, 33а. Речник глави ОВА підкреслив, що це не "приліт".

Він додав, що на місці вже працюють вогнеборці. Водночас Братчук попрохав містян дотримуватись правил пожежної безпеки, щоб не наражати себе.

В Одесі спалахнула пожежа 5 липня: дивіться відео

Тим часом ця ніч і ранок не минулись без справжніх "прильотів". Ворог атакував відразу кілька міст. Тож кожному з нас слід бути максимально обережним.

Ворог атакував Дніпро, Миколаїв, Харків і Сумщину

Почнімо з того, що вночі пролунала загальноукраїнська повітряна тривога. Спочатку сирени чули в Одесі близько 02:51, а потім вони розбудили мешканців усієї нашої держави.

Через годину місцеві мешканці почали повідомляти про вибухи. Наприклад, 6 – 7 чули у Дніпрі, а от у Шостці Сумської області – 4. Також неспокійно було у Харкові. Зауважимо, що в першому випадку спалахнула пожежа на околиці міста.

Уже під ранок глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко підтвердив інформацію про "приліт". Він зауважив, що ворог випустив 7 ракет, 6 з яких вдалось збити силам ППО. Уламок однієї з ракет спричинив пожежу. Але її, на щастя, пожежникам вдалось приборкати. Минулось без постраждалих.

Що ж стосується "прильоту", то він стався у приватному секторі Покрову. Внаслідок ракетного удару руйнувань зазнали кілька будинків, а в деяких, розташованих поруч, – ударна хвиля вибила шибки. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Попередня інформація свідчить про відсутність постраждалих.

Зранку ворог обстріляв Миколаїв. Причому вибухи пролунали о 06:58, а вже о 07:02 в області оголосили про повітряну тривогу. Відомо, що "прильотів" було відразу декілька. Наразі на місцях працюють вогнеборці, медики, правоохоронці, а також комунальники.

Варте уваги – що відомо про масований ракетний удар по Україні 5 липня: дивіться відео