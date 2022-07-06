О таких случаях уже известно в Херсонской, а также Харьковской областях. Особенно плачевная ситуация в первом случае, ведь тушить пламя в некоторых общинах просто нечем, передает 24 канал.

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Огонь буквально пожирает урожай

оккупанты проявляют максимальный цинизм. Они не только воруют зерно с временно оккупированных территорий. Они еще и делают все возможное, чтобы в ряде регионов мы не смогли собрать новый урожай.

Так, в результате вражеских обстрелов загорелись поля в Херсонской области. Корреспонденты Суспільного сообщают, что пожаров в регионе много. Хуже всего то, что отдельные общины просто нечем укрощать огонь. Аграриям приходится собственноручно спасать урожай, который они вырастили.



В Херсонской области горят поля с пшеницей / Фото Суспільного



В Херсонской области горят поля с пшеницей / Фото Суспільного



В Херсонской области горят поля с пшеницей / Фото Суспільного

Похожая ситуация в Харьковской области. Как рассказывают в ГСЧС, за прошедшие сутки вражеские обстрелы стали причиной возгорания девяти пожаров. Известно, что пламя охватило траву, поле с пшеницей, одно учебное заведение, а также жилые и административные здания.



В результате вражеских обстрелов поле горело в Харьковской области / Фото ГСЧС



В результате вражеских обстрелов поле горело в Харьковской области / Фото ГСЧС



В результате вражеских обстрелов поле горело в Харьковской области / Фото ГСЧС

Вечером 5 июля спасатели укрощали пламя в Изюмском районе​. Там загорелось поле с пшеницей на площади в 500 квадратных метров. Произошло это вблизи поселка городского типа Андреевка, которое враг обстрелял. На месте работали 9 пожарных, а также две единицы специальной техники. К счастью, ликвидировать пожар удалось через час.

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