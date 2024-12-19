Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Рада приняла в целом о ликвидации МСЭК с 2025-го года

Сегодня, В ВР народные депутаты проголосовали за полную ликвидацию МСЭК. Законопроект набрал 259 голосов.

Так, с 1 января 2025 года будет внедрено создание экспертных комиссий в кластерных и надкластерных больницах. Говорится о современной системе оценки функционирования лица.

Напомним, в Украине уже сформировано 1348 новых экспертных команд для оценки инвалидности, которые будут работать в 286 медицинских учреждениях по всей стране. Сейчас в экспертных командах будет работать более 4300 врачей, что вдвое больше, чем в МСЭК, где было привлечено около 1300 специалистов.

Они будут работать по новой электронной системе, к которой будут иметь доступ все врачи, что будут создавать электронные направления на оценку повседневного функционирования для своих пациентов.

На сайте министерства уже появилась интерактивная карта учреждений и дашборды.