Про це 24 Канал пише з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Рада прийняла в цілому про ліквідацію МСЕК з 2025-го року

Сьогодні, У ВР народні депутити проголосували за повну ліквідацію МСЕК. Законопрєкт набрав 259 голосів.

Так, від 1 січня 2025 року буде впроваджено створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях. Мовиться про сучасну систему оцінювання функціонування особи.

Нагадаймо, в Україні вже сформовано 1348 нових експертних команд для оцінки інвалідності, що працюватимуть у 286 медичних закладах по всій країні. Наразі в експертних командах працюватиме понад 4300 лікарів, що вдвічі більше, ніж у МСЕК, де було залучено близько 1300 фахівців.

Вони працюватимуть за новою електронною системою, до якої матимуть доступ усі лікарі, що створюватимуть електронні направлення на оцінку повсякденного функціонування для своїх пацієнтів.

На сайті міністерства вже з'явилася інтерактивна карта закладів і дашборди.