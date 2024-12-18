Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Министерство здравоохранения. В ведомстве Судебно-юридической газете объяснили, что предусматривают изменения.

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Изменения для людей с инвалидностью после реформы МСЭК

С 31 декабря 2024 года в Украине состоится ликвидация медико-социальных экспертных комиссий. Правительство уже поддержало соответствующий законопроект. После ряда скандалов, связанных с МСЭК, было решено создать специальные комиссии, которые будут оценивать функционирование человека.

С 1 апреля до 1 ноября 2025 года мужчины 25 – 60 лет с II или III группой инвалидности обязаны обратиться в новосозданные комиссии в больницах и пройти оценку повседневного функционирования. Но это необходимо сделать, если лицо в соответствии с условиями не проходило такой повторный осмотр в МСЭК.

Поправка к законопроекту о реформе МСЭК предусматривает, что "лицам с инвалидностью, повторный осмотр которых назначен с 1 января 2025 года, но которые не смогли его своевременно пройти, срок инвалидности продлевается до даты принятия решения по результатам проведения оценки повседневного функционирования лица, но не дольше чем до 1 июля 2025 года".

Другие категории граждан, кроме тех, кого невозможно направить на проведение оценки повседневного функционирования лица, должны пройти его до 1 апреля 2026 года.

Кто может не проходить оценивание повседневного функционирования

Законодательством определен перечень граждан, которые освобождаются от прохождения оценивания специалистами комиссий. Это, в частности:

Лица, проживающие на территориях, включенных в перечень, где ведутся (или велись) боевые действия, или на временно оккупированных Россией территориях

Лица с тяжелыми нарушениями функций организма: не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя; не слышат, не говорят или не видят (на оба или один глаз); не имеют глаз (глаза), конечностей, кистей рук или стоп ног; лишены одного из парных органов; имеют онкологические заболевания, интеллектуальные нарушения или психические расстройства; страдают церебральным параличом или другими паралитическими синдромами; имеют инвалидность с детства.

Такие граждане имеют право пройти оценку повседневного функционирования после окончания действия военного положения. При этом инвалидность и степень утраты профессиональной трудоспособности у них продолжается до последнего числа шестого месяца после прекращения или отмены военного положения.

Кроме этого, законопроект предусматривает, что людям, которые должны появиться на повторный осмотр с 1 января 2025 года, но не смогли его пройти вовремя, инвалидность продолжается до даты принятия решения по результатам оценки, но не дольше чем до 1 июля 2025 года.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что реформа МСЭК поможет усовершенствовать все процессы, будет способствовать уменьшению бюрократии и устранению коррупционных рисков. Осмотры, по-прежнему, будут проводиться бесплатно.