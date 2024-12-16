Отныне обязанности МСЭК возложены на определенные учреждения с экспертными командами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИНЗДРАВ.

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Комиссии будут работать в 286 больницах по всей стране

Так называемые "экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица" будут работать по всей Украине. В целом речь идет о 286 больницах.

Новые заведения выбраны таким образом, чтобы быть максимально доступными для людей и одновременно соответствовать современным стандартам качества медицинских услуг,

– говорят в Минздраве.

В министерстве также рассказали, что было создано 1348 экспертных команд, куда вошли более 4300 врачей. Это втрое больше, чем было в МСЭК.

Эти команды были сформированы по специализациям: хирургическая, травматологическая, кардионеврологическая, психиатрическая и тому подобное.

"Определен перечень врачей, которые будут работать в Центре оценки функционального состояния лица, обеспечивая экспертную поддержку и пересмотр решений в случае их обжалования пациентом", – добавили в Минздраве.

Обратите внимание! На сайте министерства появилась интерактивная карта учреждений и дашборды.

Список врачей и контактные данные экспертных комиссий появятся на информационных ресурсах больниц.