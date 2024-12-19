Как выросла российская экономика по мнению Путина

Как сообщают российские СМИ, Путин заявил, что экономика России выросла за два года почти на 8%. Европа и США, по словам российского лидера, имеют более низкие показатели.

Читайте также Санкции ЕС против компаний Китая из-за помощи России: в Пекине отреагировали

Владимир Путин Президент России Международные институты финансово-экономические поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики, по паритету покупательной способности.

Правда, Путин не уточнил, какие именно институты оценили ситуацию таким образом. В общем, если суммировать сказанное российским президентом, сейчас экономику России можно характеризовать так:

Инфляция превысила 9%, но зарплаты выросли на 9%. Правда, Путин отметил, что это среднее значение и некоторые россияне могли не почувствовать такого увеличения выплат.

Когда я сказал, что инфляция где-то 9% и является ростом зарплат и доходов населения, это усредненные цифры. Страна огромная и кто-то послушает и скажет: "Что ты несешь". Я говорю о средних цифрах,

– подчеркнул Путин.

Санкции на Россию почти не влияют.

Инфляция в России спровоцирована тем, что предложение не успевает за спросом.

В России низкий уровень безработицы – 2,3%. Стоит заметить, что он обусловлен демографическим кризисом, а не хорошей ситуацией на рынке труда, однако Путин этого уточнения не сделал.

Со стороны российского президента прозвучала и определенная "критика" в адрес Центробанка.

Некоторые эксперты считают, что Центробанк мог бы эффективнее использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. ЦБ это стал делать где-то летом, но эти эксперты считают, что это можно и нужно было делать раньше,

– говорит Путин.

Напомним! Летом Центробанк России поднял ключевую ставку до 21%. Это рекордное значение, начиная с 2013 года.

Что на самом деле происходит в российской экономике

Несмотря на все положительные утверждения Путина, в реальности экономика России "перегрета". В частности, из-за большого количества вливаний.

Нужно понимать, что весомую долю роста российской экономики сформировал оборонный сектор. Россия продолжает тратить миллиарды на войну против Украины, игнорируя другие отрасли, которые нуждаются в поддержке.