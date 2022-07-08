Об этом рассказала в эфире всеукраинского телемарафона Наталья Гуменюк – начальник координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины. После попадания снарядов масштабные пожары возникают на угодьях.

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россияне сжигают уже выросший урожай

Выжигается все – даже выросший урожай. Тактика неприятеля на ликвидирование продолжается. Это абсолютно неизменная для них ситуация,

– сказала Гуменюк.

Несмотря на эти ужасные случаи, глава пресс-центра отметила: есть успехи у украинских военных. На Херсонском направлении ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили два командных пункта противника. Пока результаты этого попадания выясняют разведывательные силы.

Поля горят в Херсонской и Харьковской областях

Отметим, что ранее сообщали о больших пожарах на полях в Харьковской и Херсонской областях – это повлекло за собой интенсивные обстрелы. В Херсонской области тушить возгорание некому. Спасение собственного урожая вынуждены брать на себя местные аграрии, потому что оккупантам безразлично.

Тем временем "Схемы" утверждают, что Россия системно вывозит зерно из Украины в Турцию: спутниковые снимки

россия ворует и блокирует в портах украинское зерно:

Украина хочет как можно быстрее возобновить экспорт зерна, ведь блокирование россией может привести к мировому продовольственному кризису.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, переговоры продолжаются. Посредниками в переговорах являются Турция и ООН.

Быстрого прорыва, говорит министр, не предполагается.

Тем временем Румыния досрочно отремонтировала железную дорогу, чтобы экспортировать украинское зерно.

россияне спешат вывозить зерно своими судами. Украденное, например, обнаружили в порту Турции.

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