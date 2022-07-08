Соответствующее заявление сделал министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну. Об этом он написал 7 июля.

Румыния быстрее завершила ремонт железной дороги

Сегодня утром (говорится о 7 июля – 24 канале) открылась широколейная железная дорога в порт Галац. Работы, проводимые CFR Infrastructure, начались 6 июня и были завершены почти на месяц раньше расчетного срока,

– написал Гриндяну.

Также политик пояснил, что грузовые поезда, которые следуют из Украины через Молдову, могут разгружать украинское зерно непосредственно в порту Галац, без перегрузки на границе.

"Зерно будет быстрее прибывать в порт Галац, перегружаться на баржи или храниться в силосе в порту, мощностью 25 000 тонн", –пояснил министр транспорта.

Стоит вспомнить, что о ремонте этого участка железной дороги Одесской области говорилось еще в мае. Тогда стало известно, что:

отремонтируют колею от молдавского города Джурджулешты в порт в городе Галац;

этот участок железной дороги соединен с украинским городом Рени на юге Одесской области;

стоимость работы Румыния оценила в 1,28 миллиона леев.

Важно! Ширина железнодорожных путей в Румынии – европейская, а в Украине и Молдове они шире. Однако железнодорожная линия Джурджулешты – Галац имеет "совмещенный" путь – здесь одновременно проложены рельсы как для европейского пути, так и широкого. Поэтому поезда из Украины могут курсировать в порт без лишних остановок.

Кратко о новых путях транспортировки украинского зерна

Одесский порт заблокирован из-за нападения России на Украину. Поэтому невозможно традиционным способом через море экспортировать зерно в другие страны.

В июне стало известно, что Украина разработала два маршрута для экспорта зерна. Речь идет о Польше и Румынии.

Тогда заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник рассказал, что эти маршруты не идеальны, ведь создают узкие места. И Украина делает все возможное, чтобы разработать их.

Стоит вспомнить, что поставки украинского зерна очень важны для стран Африки и Азии, ведь они являются ключевыми покупателями нашего зерна.

Кроме того, американский историк Тимоти Снайдер заявил, что кремль имеет план голода и пытается его реализовать. И нынешние события в Украине – один из этапов его воплощения в жизнь.

Зеленский о шансах разблокировать экспорт зерна Украины: видео