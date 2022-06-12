Соответствующим мнением известный историк и автор книги "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным" поделился в своем твиттере. Он убежден, что Путин стремится морить голодом ряд стран.
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Путин будет морить голодом развивающиеся страны
По убеждению Тимоти Снайдера, президент России уже поставил себе очередную цель в новом этапе войны, развязанной в Украине. И она касается не только уничтожения и похищения урожая в нашем государстве. Диктатор мыслит более масштабно, пытаясь лишить продовольствия ряд развивающихся стран мира.
Он подчеркивает, что в мирное время Украина являлась одним из ведущих экспортеров продуктов. Но, к сожалению, военная агрессия все изменила кардинально. Оккупанты заблокировали порты, что делает невозможным экспорт зерна из нашего государства. И если так будет продолжаться, то ущерб будет колоссальный.
В то же время он отметил, что масштабы настолько колоссальны, что их трудно себе представить. Более того, все мы имеем свойство забывать, что еда имеет большое влияние на продвижение политики. И для этого он решил напомнить несколько исторических примеров.
Контроль над украинским зерном не в первый раз меняет мир
И тут мы возвращаемся к фигурам, о которых Тимоти Снайдер писал в книге, которую мы упомянули выше. Речь идет об Адольфе Гитлере и Иосифе Сталине. Последний в свое время использовал украинские черноземы, чтобы построить индустриальную экономику СССР. Именно этот шаг стал причиной смерти миллионов украинцев.
Примечательно, что, поскольку люди начали массово умирать, Сталин обвинил в этом самих украинцев. Советская пропаганда называла тех, кто обратил внимание на голод, фашистами,
– подчеркнул Снайдер.
Он добавил, что у настоящих нацистов действительно были подобные идеи. Они тоже хотели контролировать сельское хозяйство в Украине. Более того, убежден историк, это и была основная военная цель Гитлера. Он стремился все зерно вывезти в Германию, чтобы уморить голодом жителей СССР.
Так что, считает Снайдер, Вторая мировая война велась за Украину и в основном на ее территории. И это было не просто так, ведь два диктатора хотели завоевать возможность полностью контролировать поставки продовольствия.
И нынешняя ситуация не является чем-то новым. Напоминаем, что история – вещь циклическая. Искажение же фактов позволяет легко и эффективно манипулировать. К примеру, россиян давно уже убедили, что Голодомор в Украине был лишь случайностью, а сами украинцы – нацисты. Так что все это вместе позволяет россиянам считать кражи приемлемыми.
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"Голодный" план Путина имеет 3 уровня
Прежде говорится о попытке разрушить украинское государство. Для этого кафиры пытаются перекрыть ее экспорт.
Кроме того, он стремится сделать нестабильную ситуацию в ЕС. Для этого и создаются условия, при которых голод будет распространяться по Северной Африке и Ближнему Востоку. Соответственно, оттуда в Европу будут выезжать все больше беженцев.
А еще голод – способ распространять пропагандистскую кампанию против Украины. Мол, это именно наше государство не хочет снабжать продовольствием. На самом же деле все мы знаем, что это невозможно сделать из-за блокады портов и массовых минировок.
Когда начнутся голодные бунты и по мере распространения голода российская пропаганда будет обвинять Украину и призвать к признанию территориальных завоеваний России в Украине и отмене всех санкций,
– добавил Снайдер.
Россия будет морить голодом азианцев и африканцев. И будет делать это до тех пор, пока не сможет одержать победу. Это, убежден Снайдер, - новый уровень колониализма, а также последняя глава политики голода.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак высказался по этому поводу . Он отреагировал на предположение Тимоти Снайдера и рассказал, что можно сделать сейчас.
Как избежать продовольственного кризиса
- Прежде Андрей Ермак отметил необходимость зеленых коридоров. Он отметил, что Украина должна получить условия для разблокирования портов. Это позволит вывезти зерно.
- Также необходимо обеспечить суда военными конвоями. И это еще не все, ведь у Украины должны быть противокорабельные ракеты.
- Кроме того, очень важно не идти на уступки, связанные с санкциями. Ни о каком их послаблении и речи быть не может.
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