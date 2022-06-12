Відповідною думкою відомий історик і автор книжки "Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним" поділився у своєму твітері. Він переконаний, що Путін прагне морити голодом низку країн.

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Путін моритиме голодом країни, що розвиваються

Як запевняє Тімоті Снайдер, президент Росії уже поставив собі чергову мету в новому етапі війни, розв'язаної в Україні. І вона стосується не лише знищення та викрадення врожаю у нашій державі. Диктатор мислить масштабніше, намагаючись позбавити продовольства низку країн світу, які розвиваються.

Він підкреслює, що у мирний час Україна була одним із провідних експортерів продуктів. Але, на жаль, військова агресія усе кардинально змінила. Окупанти заблокували порти, що робить неможливим експорт зерна з нашої держави. І якщо так триватиме надалі, то збитки будуть колосальні.

Історик запевняє, що десятки мільйонів тонн продовольства можуть просто гнити у сховищах. І це стане причиною голоду людей як в Африці, так і Азії.

Водночас він зауважив, що масштаби настільки колосальні, що їх важко собі уявити. Ба більше, усі ми маємо властивість забувати, що їжа має неабиякий вплив для просування політики. І для цього він вирішив нагадати кілька історичних прикладів.

Контроль над українським зерном не вперше змінює світ

І тут ми повертаємось до постатей, про яких Тімоті Снайдер писав у книжці, яку ми згадали вище. Мовиться про Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна. Останній свого часу використовував українські чорноземи, щоб побудувати індустріальну економіку СРСР. І саме цей крок став причиною смерті мільйонів українців.

Примітно, що оскільки люди почали масово вмирати, Сталін звинуватив у цьому самих українців. Радянська пропаганда називала тих, хто звернув увагу на голод, фашистами,

– підкреслив Снайдер.

Він додав, що у справжніх нацистів дійсно були подібні ідеї. Вони теж хотіли контролювати сільське господарство в Україні. Ба більше, переконаний історик, це й була основна військова мета Гітлера. Він прагнув усе зерно вивезти до Німеччини, щоб заморити голодом мешканців СРСР.

Тож, вважає Снайдер, Друга світова війна велась за Україну і здебільшого на її території. І це було не просто так, адже двоє диктаторів хотіли вибороти можливість повністю контролювати постачання продовольства.

І теперішня ситуація не є чимось новим. Нагадуємо, що історія – річ циклічна. А викривлення фактів дозволяє легко й ефективно маніпулювати. Наприклад, росіян давно вже переконали, що Голодомор в Україні був лише випадковістю, а самі українці – нацисти. Тож усе це вкупі дозволяє росіянам вважати крадіжки прийнятними.

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"Голодний" план Путіна має 3 рівні

Передовсім мовиться про спробу зруйнувати українську державу. Для цього окупанти намагаються перекрити її експорт.

Крім того, він прагне зробити нестабільною ситуацію в ЄС. Для цього й створюються умови, за яких голод поширюватиметься Північною Африкою та Близьким Сходом. Відповідно, звідти до Європи виїжджатиме все більше біженців.

А ще голод – спосіб поширювати пропагандистську кампанію проти України. Мовляв, це саме наша держава не хоче постачати продовольство. Насправді ж усі ми знаємо, що це неможливо зробити через блокаду портів і масові мінування.

Коли почнуться голодні бунти і в міру поширення голоду російська пропаганда звинувачуватиме Україну і закликатиме до визнання територіальних завоювань Росії в Україні та скасування всіх санкцій,

– додав Снайдер.

Тож Росія моритиме голодом азійців і африканців. І робитиме вона це доти, поки не зможе здобути перемогу. Це, переконаний Снайдер, – "новий рівень колоніалізму, а також остання глава політики голоду".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак висловився з цього приводу. Він відреагував на припущення Тімоті Снайдера та розповів, що можна зробити зараз.

Як уникнути продовольчої кризи

Передовсім Андрій Єрмак наголосив на необхідності зелених коридорів. Він зазначив, що Україна повинна отримати умови для розблокування своїх портів. Це дозволить вивезти зерно.

Він зазначив, що Україна повинна отримати умови для розблокування своїх портів. Це дозволить вивезти зерно. Також необхідно забезпечити судна військовими конвоями. І це ще не все, адже в України повинні бути протикорабельні ракети.

І це ще не все, адже в України повинні бути протикорабельні ракети. Крім того, надзвичайно важливо не йти на поступки, пов'язані з санкціями. Про жодне їх послаблення й мови бути не може.

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