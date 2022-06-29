Соответствующую информацию сообщила пресса. Предварительно, – авария произошла 29 июня.

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В Румынии опрокинулись вагоны с украинским зерном

Авария на железной дороге произошла ориентировочно в 17.30 29 июня. Известно, что 11 вагонов поезда сошли с рельсов на участке железной дороги между станциями Сарко и Поду Илоайей.

Поезд имел 32 вагона Укрзализныци весом 733 тонны и курсировал по маршруту Констанца - Порт-Кристешть. Он возвращался из порта Констанца, где брал зерно из Украины,

– говорится в сообщении.

Среди предварительных причин аварии:

плохое состояние самой железной дороги;

или проблемы с вагонами, которые еще не советского производства.

К сожалению, из-за опрокидывания вагонов несколько поездов задержались. Представитель румынской железной дороги Оана Бранзан информацию о опрокидывании вагонов подтвердила. Она также объяснила, что железная дорога предоставит всю необходимую техническую поддержку частному оператору для подъема, возвращение на рельсы вагонов, сошедших с рельсов.

Поезд с украинским зерном сошел с рельсов в Румынии / Фото Club Feroviar

"Причины этого события на железной дороге будет устанавливать комиссия по расследованию, в состав которой входят специалисты по железным дорогам", – сообщила Оана Бранзан.

Обратите внимание! В июне известный историк Тимоти Снайдер сообщил, что у Кремля есть план голода, который пытается реализовать. И события в Украине – это один из этапов претворения в жизнь страшного замысла.

Кратко о перевозке украинского зерна

Из-за российской блокады украинских портов Украина искала способы транспортировки нашего зерна за границу.

12 июня СМИ написали, что Украина разработала два маршрута для экспорта зерна, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис. Тогда говорилось о путях через Румынию и Польшу.

Тогда заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник рассказал, что наше государство ведет переговоры со странами Балтии по поводу создания третьего коридора для экспорта продовольствия.

Также СМИ напоминали, что наша страна является четвертым по величине экспортером зерна в мире.

Более того, на нашей территории хранится ориентировочно 30 миллионов тонн зерна, которое страна пытается экспортировать автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.

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