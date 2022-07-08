Відповідну заяву зробив міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну. Про це він написав 7 липня.
Румунія швидше завершила ремонт залізниці
Сьогодні вранці (мовиться про 7 липня – 24 канал) відкрилася ширококолійна залізниця в порт Галац. Роботи, що проводились CFR Infrastructure, почалися 6 червня і були завершені майже на місяць раніше розрахункового терміну,
– написав Гріндяну.
Також політик пояснив, що вантажні потяги, які йдуть з України через Молдову, можуть розвантажувати українське зерно безпосередньо в порту Галац, без потреби перевантаження на кордоні.
"Зерно буде швидше прибувати у порту Галац, перевантажуватись на баржі чи зберігатися в силосі в порту, потужністю 25 000 тонн", – пояснив міністр транспорту.
Варто пригадати, що про ремонт цієї ділянки залізниці, що на Одещині, мовилось ще у травні. Тоді стало відомо, що:
- відремонтують колію від молдовського міста Джурджулешти до порту в місті Галац;
- ця ділянка залізниці з'єднана з українським містом Ренні на півдні Одеської області;
- вартість роботи Румунія оцінила в 1,28 мільйона леїв.
Коротко про нові шляхи транспортування українського зерна
- Одеський порт заблокований через напад росії на Україну. Тому наразі неможливо традиційним способом через море експортувати зерно в інші країни.
- У червні стало відомо, що Україна розробила два маршрути для експорту зерна. Мовиться про Польщу та Румунію.
- Тоді заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік розповів, що ці маршрути не ідеальні, адже створюють певні вузькі місця. Та Україна робить все можливе, щоб розробити їх.
- Варто згадати, що постачання українського зерна є дуже важливим для країн Африки та Азії, адже вони є ключовими покупцями нашого зерна.
- Окрім того, американський історик Тімоті Снайдер заявив, що кремль має план голоду та намагається його реалізувати. І нинішні події в Україні – один з етапів його втілення у життя.
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