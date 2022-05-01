Румунія вирішила відремонтувати залізничну колію від молдовського міста Джурджулешти до порту в місті Галац. Ця колія з'єднана з українським містом Ренні на півдні Одеської області.

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Тендер на ремонт цього відрізку залізниці мають провести до 19 травня. А ремонт – за 60 днів з моменту підписання угоди. Вартість робіт влада Румунії оцінює в 1,28 мільйона леїв.

Чим важлива ця залізниця

Ремонт цієї залізниці відкриває для українців ще одну можливість для експорту свого товару закордон. У Румунії використовується європейська залізниця шириною 1435 міліметрів. Натомість в Україні, як і Молдові, ширина залізничної колії – 1520 міліметрів. Однак залізнична лінія Джурджулешти – Галац має "суміщену" колію – тут одночасно прокладені рейки як для європейської колії, так і широкої. Відтак поїзди з України можуть курсувати до порту без зайвих зупинок.



Суміщена колія в Румунії до порту Галац / Фото traffic.od.ua

"Ця залізнична лінія дозволить перевозити товари в Україну та з України через Молдову та порт Галац. Цей дунайський порт стане нарівні з портом у Констанці, одним із ключових пунктів транспортування сировини та товарів у регіоні", – заявив міністр транспорту Румунії Сорін Гриндяну.

Використання залізничної гілки в Галац для потреб зовнішньої торгівлі України можливе при умові транзиту вантажів через Молдову – аж від її північних районів з заходом потягів з України або через Могилів-Подільський, або через Кам'янець-Подільский чи Чернівці. Дві інші залізниці до Молдови, які проходять від станцій Слобідка та Роздільна в Одеській області – йдуть транзитом через Придністров'я, тому зараз не можуть бути використані.