Переговоры по разблокированию портов продолжаются. Однако о результатах говорить рано.

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Достичь соглашения – непросто

В настоящее время угроза голода в мире только усиливается. Дело в том, что Украина является одним из крупнейших в мире поставщиков кукурузы, пшеницы и растительного масла. От этих продуктов особенно зависят страны Азии и Африки. К сожалению, полномасштабное вторжение ограничило поставку урожая автомобильным, железнодорожным и морским транспортом в соседние страны Европейского Союза.

Недавно стартовали переговоры между Украиной и Россией по разблокированию портов. Они проходят при посредничестве Турции и ООН. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, скорого прорыва пока не предвидится.

Мы всего в нескольких шагах от соглашения, но эти шаги самые сложные. Я не хочу присоединяться к хору тех, кто говорит, что сделка состоится на следующей неделе.

– отметил Кулеба.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал другое заявление. Он считает, что соглашение может быть достигнуто в течение 7 – 10 дней.

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В чем состоят сложности

Ключевая задача – проработать ряд логистических деталей и механизмов обеспечения безопасности грузовых судов. К тому же пока не удалось договориться о защите Одесского морского порта от нападения России, а также иностранных патрулей, охраняющих невоенные грузы.

"Нам нужны твердые гарантии. Это те, что разрабатываются", – подчеркнул министр.

Кулеба не уверен, что страна-агрессор готова прийти к согласию, поскольку блокада портов обеспечивает ей рычаги влияния на Украину. Более того, оккупанты воруют украинское зерно с целью нанесения удара по экономике. "Они не хотят снимать эту мертвую хватку с нашей экономики, поэтому и затягивают с этим", – резюмировал министр.

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