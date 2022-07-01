Весомым сдвигом стало то, что российские оккупанты сбежали с острова Змеиный. Об этом 24 каналу сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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"Освобождение острова Змеиный можно рассматривать как первый этап деблокирования украинских портов. Впереди непростой путь. Речь идет, в частности, о гуманитарных зерновых коридорах. Но учитывая, что мы имеем дело с террористической организацией, которая называется Россия, для мирового сообщества еще много работы", – сказал он.
Братчук отметил, что украинские военные дают достойный отпор врагу. И это не может не радовать.
"Первая армия мира" (ВСУ) избивает "вторую армию мира",
– говорит Братчук.
Россия заблокировала украинские порты: что нужно знать
- Боевики страны-террориста разместили в Черном море свои корабли и заминировали акваторию. Это заблокировало безопасное движение торговых судов.
- Пользуясь ситуацией, россияне продолжают разворовывать украинское зерно. Они планируют вывезти его из временно оккупированного Бердянска в "дружественные страны". В частности, говорится о Сирии.
- По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, с начала полномасштабной войны захватчики уже вывезли 400 тысяч тонн зерна.
- В то же время министр МИД государства-агрессора нагло лжет, что Россия никоим образом не препятствует экспорту. Представитель МИД Украины Олег Николенко отметил, что миллионы людей стали заложниками грязных игр Москвы. Если украинское зерно не будет освобождено – мир ждет голод.
- По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, у Путина нет мотивации разблокировать украинские порты. Однако к этому его может склонить Китай.
- Турция готова предоставить 20 кораблей для безопасного вывоза зерна из Украины с помощью коридоров. Президент Эрдоган заявил, что в дальнейшем страна обеспечит разгрузку и доставку продукции в третьи страны.
- Продовольственный кризис был одной из основных тем на саммите НАТО в Мадриде. Лидеры стран-членов альянса обсудили пути решения этой проблемы. По словам генсека Столтенберга, Литва, Румыния и другие страны также прилагают усилия, чтобы Украина смогла перевезти продовольствие с помощью железной дороги. Греция также не осталась в стороне и предложила свои корабли для вывоза украинского зерна.
- Британские самолеты-разведчики могут патрулировать "зерновые коридоры". Министр обороны Британии заявил, что это поможет обеспечить морские маршруты по экспорту украинского зерна.
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