Вагомим зрушенням стало те, що російські окупанти втекли з острова Зміїний. Про це 24 каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Важливо знати Це лише початок: яка "третя сила" могла додати росіянам вогника на Зміїному
"Звільнення острова Зміїний можна розглядати як перший етап деблокування українських портів. Попереду непростий шлях. Мовиться, зокрема, про гуманітарні зернові коридори. Але з огляду на те, що ми маємо справу з терористичною організацією, яка має назву Росія, для світової спільноти ще багато роботи", – сказав він.
Братчук зауважив, що українські військові дають гідну відсіч ворогові. І це не може не тішити.
"Перша армія миру" (ЗСУ) лупцює "другу армію світу",
– говорить Братчук.
Росія заблокувала українські порти: що потрібно знати
- Бойовики країни-терористки розмістили у Чорному морі свої кораблі та замінували акваторію. Це заблокувало безпечний рух торгових суден.
- Користуючись ситуацією, росіяни продовжують розкрадати українське зерно. Вони планують вивезти його з тимчасово окупованого Бердянська до "дружніх країн". Зокрема, йдеться про Сирію.
- За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, з початку повномасштабної війни загарбники вже вивезли 400 тисяч тонн зерна.
- Натомість міністерка МЗС держави-агресорки нахабно бреше, що Росія жодним чином не перешкоджає експорту. Речник МЗС України Олег Ніколенко зауважив, що мільйони людей стали заручниками брудних ігор Москви. Якщо українське зерно не буде звільнено – світ чекає голод.
- На думку інвестиційного банкіра Сергія Фурси, у Путіна немає мотивації розблоковувати українські порти. Однак, до цього його може схилити Китай.
- Туреччина готова надати 20 кораблів для безпечного вивезення зерна з України за допомогою коридорів. Президент Ердоган заявив, що надалі країна забезпечить розвантаження та доставку продукції в треті країни.
- Продовольча криза була однією з основних тем на саміті НАТО у Мадриді. Лідери країн-членів альянсу обговорили шляхи вирішення цієї проблеми. За словами генсека Столтенберга, Литва, Румунія та інші країни також докладають зусиль, щоб Україна змогла перевезти продовольство за допомогою залізниці. Греція також не лишилася осторонь та запропонувала свої кораблі для вивезення українського зерна.
- Британські літаки-розвідники можуть патрулювати "зернові коридори". Міністр оборони Британії заявив, що це допоможе забезпечити морські маршрути експорту українського зерна.
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