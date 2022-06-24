Мовиться про Китай, який може вплинути на рішення глави Кремля. Про це 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.
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Втрати дуже болючі
"Без портів ми повністю не вивеземо. Падіння мінус 30%, яке зараз є, це результат в тому числі заблокованих портів. Якби вони були не заблоковані, прогноз складав би мінус 20% від ВВП. Тобто 10% нашого ВВП – результат блокування. Це дуже болюче", – пояснив спікер.
Фурса вважає, що росіянам розблокування портів не потрібно. "Окрім захоплення цих портів відразу після розблокування", – додав він.
Натомість розблокування потрібне:
- Україні – необхідно відновити експорт зерна;
- ООН – опікується бідними країнами Африки та стабільністю у світі;
- Туреччині – хоче заробити та вибудовує свою імперію.
Інвестиційний банкір підкреслив, що остаточне рішення мають приймати українські військові. Саме вони мають оцінити ризики у випадку, якщо таки домовляться про розблокування.
Єдина мотивація Путіна
Теоретично, натиснути на лідера країни-агресорки можуть китайці. Та чи вдасться китайський лідер Сі Цзіньпінь до цього спрогнозувати неможливо.
Наразі Росія стає сировинним придатком Китаю, і Путін є критично залежним. А Китаю ця дестабілізація невигідна,
– зауважив Фурса.
На його думку, якщо цей тиск і буде, ми цього ніколи не побачимо. "Максимум вийде президент Казахстану і принижуватиме Путіна на його власному форумі. Це єдиний потенційний сигнал від Китаю, який може стати публічним", – вважає інвестиційний банкір.
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Насамкінець, участь Китаю можна буде простежити згодом. Якщо Україні все ж таки вдасться вивезти зерно – це означатиме, що країна втрутилася й повпливала на главу Кремля.
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