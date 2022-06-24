Мовиться про Китай, який може вплинути на рішення глави Кремля. Про це 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Втрати дуже болючі

"Без портів ми повністю не вивеземо. Падіння мінус 30%, яке зараз є, це результат в тому числі заблокованих портів. Якби вони були не заблоковані, прогноз складав би мінус 20% від ВВП. Тобто 10% нашого ВВП – результат блокування. Це дуже болюче", – пояснив спікер.

Фурса вважає, що росіянам розблокування портів не потрібно. "Окрім захоплення цих портів відразу після розблокування", – додав він.

Натомість розблокування потрібне:

Україні – необхідно відновити експорт зерна;

ООН – опікується бідними країнами Африки та стабільністю у світі;

Туреччині – хоче заробити та вибудовує свою імперію.

Інвестиційний банкір підкреслив, що остаточне рішення мають приймати українські військові. Саме вони мають оцінити ризики у випадку, якщо таки домовляться про розблокування.

Єдина мотивація Путіна

Теоретично, натиснути на лідера країни-агресорки можуть китайці. Та чи вдасться китайський лідер Сі Цзіньпінь до цього спрогнозувати неможливо.

Наразі Росія стає сировинним придатком Китаю, і Путін є критично залежним. А Китаю ця дестабілізація невигідна,

– зауважив Фурса.

На його думку, якщо цей тиск і буде, ми цього ніколи не побачимо. "Максимум вийде президент Казахстану і принижуватиме Путіна на його власному форумі. Це єдиний потенційний сигнал від Китаю, який може стати публічним", – вважає інвестиційний банкір.

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Насамкінець, участь Китаю можна буде простежити згодом. Якщо Україні все ж таки вдасться вивезти зерно – це означатиме, що країна втрутилася й повпливала на главу Кремля.

Нагадаємо! Наступного тижня у Стамбулі мають пройти перемовини Росії, України, Туреччини та представників ООН щодо зерна. Головна мета – організувати процес вивезення зерна з України.

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