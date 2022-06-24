Речь идет о Китае, который может повлиять на решение главы Кремля. Об этом 24 каналу сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Потери очень болезненны

"Без портов мы полностью не вывезем. Падение минус 30%, которое сейчас есть, это результат в том числе заблокированных портов. Если бы они были не заблокированы, прогноз составлял бы минус 20% от ВВП. То есть 10% нашего ВВП – результат блокировки. Это очень болезненно", – объяснил спикер.

Фурса считает, что россиянам разблокировка портов не требуется. "Кроме захвата этих портов сразу после разблокировки", – добавил он.

А разблокировка требуется:

Украине – необходимо возобновить экспорт зерна;

ООН – занимается бедными странами Африки и стабильностью в мире;

Турции хочет заработать и выстраивает свою империю.

Инвестиционный банкир подчеркнул, что окончательное решение должно приниматься украинскими военными. Именно они должны оценить риски в случае, если договорятся о разблокировании.

Единая мотивация Путина

Теоретически нажать на лидера страны-агрессорки могут китайцы. Удастся ли китайский лидер Си Цзиньпинь до этого спрогнозировать невозможно.

Сейчас Россия становится сырьевым придатком Китая, и Путин критически зависим. А Китаю эта дестабилизация невыгодна,

– заметил Фурса.

По его мнению, если это давление и будет, мы этого никогда не увидим. "Максимум выйдет президент Казахстана и будет унижать Путина на его собственном форуме. Это единственный потенциальный сигнал от Китая, который может стать публичным", – считает инвестиционный банкир.

Это возможно достичь, – капитан сказал, как разблокировать порты Украины

В заключение участие Китая можно будет проследить впоследствии. Если Украине все же удастся вывезти зерно, это будет означать, что страна вмешалась и повлияла на главу Кремля.

Напомним! На следующей неделе в Стамбуле должны пройти переговоры России, Украины, Турции и представителей ООН по зерну. Главная цель – организовать процесс вывоза зерна из Украины.

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