Россия вывезла в Сирию награбленное зерно
На изображениях Maxar показаны два балкера (суда для перевозки грузов насыпью) под российским флагом, пришвартованные в оккупированном Россией Севастополе в мае и загруженные зерном.
Гауляйтер Крыма Аксенов признал, что Россия продает похищенное украинское зерно
Через несколько дней спутники Maxar сделали снимки тех же кораблей, уже пришвартованных в Сирии с открытыми люками и полуприцепами, готовыми вывезти зерно.
Maxar опубликовала фотодоказательства похищения украинского зерна / Фото Maxar
На другом снимке, сделанном в июне, также видно другое судно, которое загружается зерном в Севастополе.
В июне россияне вывезли зерно из Севастополя.
Как россияне воруют украинское зерно: коротко о главном
- Российские захватчики массово вывозят продовольствие из временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.
- Еще 8 июня появились доказательства, что 11 вагонов с украинским зерном из мелитопольского элеватора уехали в направлении Крыма. Тогда же публиковали фото колонн грузовиков с краденым зерном вблизи Керчи и Джанкоя.
- Одной из стран, которой Россия пыталась продать украденное в Украине зерно, был Египет. Но в Египте отказались покупать награбленное и судно изменило направление на Ливан и Сирию. Именно эти режимы помогают Путину совершать преступления против человечества.
- Турция постоянно заявляет о попытках дипломатического решения разблокирования украинских портов. Однако посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Стамбул покупает у Москвы краденое украинское зерно .
- Украина уже обратилась к турецким властям и Интерполу, чтобы те начали расследование и выяснить, кто причастен к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.