Россия вывезла в Сирию награбленное зерно

На изображениях Maxar показаны два балкера (суда для перевозки грузов насыпью) под российским флагом, пришвартованные в оккупированном Россией Севастополе в мае и загруженные зерном.

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Через несколько дней спутники Maxar сделали снимки тех же кораблей, уже пришвартованных в Сирии с открытыми люками и полуприцепами, готовыми вывезти зерно.

Maxar опубликовала фотодоказательства похищения украинского зерна / Фото Maxar

На другом снимке, сделанном в июне, также видно другое судно, которое загружается зерном в Севастополе.

В июне россияне вывезли зерно из Севастополя.

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Российские захватчики массово вывозят продовольствие из временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Еще 8 июня появились доказательства, что 11 вагонов с украинским зерном из мелитопольского элеватора уехали в направлении Крыма. Тогда же публиковали фото колонн грузовиков с краденым зерном вблизи Керчи и Джанкоя.

Важно! По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, за время полномасштабной войны россияне вывезли с оккупированных территорий Украины 500 тысяч тонн пшеницы . Почти 100 тысяч тонн государство-агрессор продало Сирии . Международные цены на пшеницу превышают 400 долларов за тонну – то есть этой поставкой Россия украла у Украины более 40 миллионов долларов.

Одной из стран, которой Россия пыталась продать украденное в Украине зерно, был Египет. Но в Египте отказались покупать награбленное и судно изменило направление на Ливан и Сирию. Именно эти режимы помогают Путину совершать преступления против человечества.

Турция постоянно заявляет о попытках дипломатического решения разблокирования украинских портов. Однако посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Стамбул покупает у Москвы краденое украинское зерно .

Украина уже обратилась к турецким властям и Интерполу, чтобы те начали расследование и выяснить, кто причастен к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.

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