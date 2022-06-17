Росія вивезла у Сирію награбоване зерно

На зображеннях Maxar показані два балкери (судна для перевезення вантажів насипом ) під російським прапором, пришвартовані в окупованому Росією Севастополі у травні і завантажені зерном.

Увага Гауляйтер Криму Аксьонов визнав, що Росія продає викрадене українське зерно

Через кілька днів супутники Maxar зробили знімки тих же кораблів, вже пришвартованих у Сирії, з відкритими люками та напівпричепами, готовими вивезти зерно.

Maxar опублікувала фотодокази викрадення українського зерна / Фото Maxar

На іншому знімку, яке було зроблено у червні, також видно інше судно, яке завантажується зерном у Севастополі.

У червні росіяни вивезли зерно з Севастополя / Фото Maxar

Як росіяни крадуть українське зерно: коротко про головне

Російські загарбники масово вивозять продовольство із тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

Ще 8 червня з'явились докази, що 11 вагонів з українським зерном з мелітопольського елеватора поїхали в напрямку Криму. Тоді ж публікували фото колон вантажівок із краденим зерном поблизу Керчі та Джанкоя.

Важливо! За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, за час повномасштабної війни росіяни вивезли з окупованих територій України 500 тисяч тонн пшениці. Майже 100 тисяч тонн держава-агресорка продала Сирії. Міжнародні ціни на пшеницю перевищують 400 доларів за тонну – тобто цією поставкою Росія вкрала в України понад 40 мільйонів доларів.

Однією з країн, якій Росія намагалася продати вкрадене в Україні зерно, був Єгипет. Але в Єгипті відмовилися купувати награбоване, тож судно змінило напрямок на Ліван та Сирію. Саме ці режими допомагають Путіну вчиняти злочини проти людства.

Зазначимо, що Туреччина постійно заявляє про спроби дипломатичного вирішення розблокування українських портів. Однак, посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що Стамбул купує у Москви крадене українське зерно.

Україна уже звернулась до турецької влади та Інтерполу, щоб ті розпочали розслідування та з'ясувати, хто причетний до поставок зерна транзитом через турецькі води.

Крадене зерно з України вже в сирійському порті: дивіться відео