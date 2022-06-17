Росія вивезла у Сирію награбоване зерно
На зображеннях Maxar показані два балкери (судна для перевезення вантажів насипом ) під російським прапором, пришвартовані в окупованому Росією Севастополі у травні і завантажені зерном.
Увага Гауляйтер Криму Аксьонов визнав, що Росія продає викрадене українське зерно
Через кілька днів супутники Maxar зробили знімки тих же кораблів, вже пришвартованих у Сирії, з відкритими люками та напівпричепами, готовими вивезти зерно.
Maxar опублікувала фотодокази викрадення українського зерна / Фото Maxar
На іншому знімку, яке було зроблено у червні, також видно інше судно, яке завантажується зерном у Севастополі.
У червні росіяни вивезли зерно з Севастополя / Фото Maxar
Як росіяни крадуть українське зерно: коротко про головне
- Російські загарбники масово вивозять продовольство із тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.
- Ще 8 червня з'явились докази, що 11 вагонів з українським зерном з мелітопольського елеватора поїхали в напрямку Криму. Тоді ж публікували фото колон вантажівок із краденим зерном поблизу Керчі та Джанкоя.
- Однією з країн, якій Росія намагалася продати вкрадене в Україні зерно, був Єгипет. Але в Єгипті відмовилися купувати награбоване, тож судно змінило напрямок на Ліван та Сирію. Саме ці режими допомагають Путіну вчиняти злочини проти людства.
- Зазначимо, що Туреччина постійно заявляє про спроби дипломатичного вирішення розблокування українських портів. Однак, посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що Стамбул купує у Москви крадене українське зерно.
- Україна уже звернулась до турецької влади та Інтерполу, щоб ті розпочали розслідування та з'ясувати, хто причетний до поставок зерна транзитом через турецькі води.
Крадене зерно з України вже в сирійському порті: дивіться відео