Росіяни вже не приховують, що вивозять українське зерно

Про те, що до Криму з Запоріжжя вирушив потяг з зерном написали у російських ЗМІ. Однак, там вказали, що він перший, а це навряд відповідає дійсності.

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Про це заявив гауляйтер Запорізької області Євген Балицький. Він "з гордістю та радістю" повідомив, що 11 вагонів з українським зерном з мелітопольського елеватора поїхали в напрямку Криму.

На цьому Балицький не зупинився. Він анонсував збільшення "постачання" зерна в сотні разів.

Це буде не 11 вагонів, а сотні, тисячі вагонів. Звісно, наші фермери отримають гроші, які будуть актуальними для того, щоб вони могли посіяти наступний врожай,

– цинічно заявив колаборант.

Росія краде українське зерно: що відомо

У Міністерстві аграрної політики та продовольства підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вкрала та вивезла з тимчасово окупованих територій вже 500 тисяч тонн української пшениці.

З Харківщини, Донеччини та Луганщини зерно везуть безпосередньо до Росії, а от з Запоріжжя та Херсонщини врожай вивозять до Криму. Звідти його намагаються відправити до інших країн кораблями та продати.

Звісно ж, це не межа апетитів ворога. З липня 2022 року Росія планує збільшити експорт зерна з 37 до 50 мільйонів тонн. Виконувати цей план, ймовірно, збираються коштом вкраденого в Україні зерна.

Крім того, що росіяни незаконно привласнюють нашу пшеницю, вони ще й блокують українські порти. Це означає, що Україна не може постачати зерно іншим країнам.

Це, своєю чергою, загрожує світовою продовольчою кризою, адже на український експорт припадає 50% Всесвітньої продовольчої програми. Наразі Росія блокує в портах України близько 20 мільйонів тонн зерна.

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