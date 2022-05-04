Крадене зерно окупанти звантажували в тимчасово окупованому Криму. Загалом на судні "Матрос Позинич", яке зараз намагається продати крадене, 27 тисяч тонн українського зерна.

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Дані трекінгової системи суден MarineTraffic свідчать, що спершу вантажне судно взяло курс до єгипетського порту Александрія., а вже потім змінило напрямок на Ліван та Сирію.

Як росіяни намагаються продати награбоване

Судно пройшло Босфор 23 квітня і вирушило до Керченської протоки, після чого перебувало на якірній стоянці порту Кавказ без вантажних операцій.

Вже 27 квітня "Матрос Позинич" вимкнув АІС (автоматичну систему ідентифікації). А, згідно з міжнародними морськими правилами, її повинні вмикати усі судна. Наступного дня, 28 квітня, "Матрос Позинич" з'явився в тимчасово окупованому Севастополі біля зернового терміналу стивідорної компанії "Авліта", яка в російських реєстрах називається "Авал".

30 квітня російське судно вирушило до порту у Єгипті. Після відмови воно повернулося до порту Кавказ, звідки 4 травня вирушило до Бейрута.

Єгипет не придбав зерно завдяки російським дипломатам

Міністерство закордонних справ України підтвердило інформацію про те, що росіяни вивезли з окупованого Криму 27 тисяч тонн українського зерна. Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що саме українські дипломати завадили Росії доставити це зерно в Александрію.

За нашою інформацією, нині російська сторона спрямувала судно із зерном, вкраденим на півдні України, в сторону Лівану та Сирії. МЗС вже звернулося до ліванських та сирійських органів, аби вони арештували крадений вантаж, якщо російський суховантаж зайде в їхні порти,

– повідомив Ніколенко.

Він додав, що цю ситуацію тримають "на особливому контролі".

Зверніть увагу: "Матрос Позинич" входить до підсанкційної "Об'єднаної суднобудівної корпорації".

Що відомо про грабіж зерна росіянами:

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в регіоні не змогли розпочати посівну. Окупанти вивезли або знищили обсяг зерна, що міг би забезпечити потреби місцевих жителів майже на 3 роки. А міністр аграрної політики та продовольства повідомив, що з Луганщини російські окупанти вивезли близько 100 тисяч тонн зерна.

Із сільгосптовариства у Кам'янці-Дніпровській на Запоріжжі росіяни вивезли понад 60 тонн пшениці разом з вантажним транспортом.

З Мелітополя також вивозять продукти, зерно і сільськогосподарську техніку. Крадене везуть у напрямку тимчасово окупованого Криму,

У Сватівському районі Луганської області російські загарбники змушують фермерів починати роботу й обіцяють "платити" невеликою частиною вирощеного їхніми руками врожаю. Бойовики погрожують конфіскувати техніку та посівний матеріал у тих аграріїв, які відмовляють від цієї "пропозиції".

У селищі Новоолексіївка Херсонської області окупанти спустошили елеватор та вивезли все зерно до окупованого Криму.

Раніше на сайті красноярського краю Росії з'явився текст про плани "експропріювати надлишки врожаю фермерів Херсонського регіону". У МЗС України наголосили, що це політика злочинної радянської влади, яка спричинила Голодомор 1932 – 1933 років та масовий штучний голод 1921 – 1923 і 1946 – 1947 років.

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