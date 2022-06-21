Мета переговорів – організувати процес вивезення зерна з України. До них нібито має приєднатись генсекретар ООН. ЗМІ пишуть про це, посилаючись на свої джерела.

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Перед переговорами до Росії поїде турецька делегація

Щоправда, остаточний склад учасників зустрічі не уточнюють. В ООН поки не оголошують і точну дату можливих переговорів.

Повідомляють, що перед тим до Росії вирушить турецька військова делегація, аби обговорити кроки, які можна зробити для вивезення зерна через українські порти. За інформацією ЗМІ, перевезення вантажів морем може розпочатися протягом місяця після досягнення певної ​​угоди.

У червні глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що в Анкарі вважають здійсненним план ООН щодо вивезення українського зерна. Привідкрили завісу, що обговорюють механізм створення "зернового коридору" у Чорному морі за участю ООН, Росії, України та Туреччини.