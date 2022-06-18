Про це заявив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі 17 червня.

Він зазначив, що найгіршим явищем у світі вважали коронавірус. Адже через хворобу виникла продовольча криза й зросли ціни на паливо. Але війна Росії проти України довела, що ситуація може бути ще гіршою.

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Ще до кризи в Україні ми зіткнулися з безпрецедентною глобальною продовольчою кризою через Covid та підвищення цін на паливо. Тоді ми думали, що гірше бути не може, але ця війна була руйнівною,

– заявив Бізлі.

Україна кожного року могла годувати 400 мільйонів людей

Україна щороку вирощує достатньо їжі, щоб прогодувати 400 мільйонів людей. Держава виробляє 42% соняшникової олії від світового показника, 16% кукурудзи і 9% пшениці.

Наприклад, Сомалі повністю залежить від України та Росії щодо імпорту пшениці. А Єгипет отримує 80% зерна з двох країн.

Всесвітня продовольча програма отримує 40% пшениці для екстреної продовольчої допомоги з України. А після того, як її операційні витрати зросли на 70 мільйонів доларів на місяць, вона була змушена вдвічі скоротити пайки в кількох країнах.

Економічні чинники, які ми маємо сьогодні, набагато гірші, ніж ті, які ми бачили 15 років тому. Якщо кризу не буде вирішено, це призведе до голоду, дестабілізації націй та масової міграції,

– мовиться в повідомленні.

В Україні заблоковано 20 мільйонів тонн зерна

Міністерство сільського господарства України стверджує, що понад 20 мільйонів тонн зерна, яке зазвичай експортувалося, заблоковані Росією в чорноморських портах.

Девід Бізлі закликав найбагатших людей світу віддати більше свого багатства на боротьбу з глобальним голодом. Також він закликав Путіна відкрити Одесу, інакше світ чекає "пекло на землі".

Це дуже, дуже страшний час. Нас чекає пекло на землі, якщо ми не відреагуємо негайно. Найкраще, що ми можемо зробити зараз, — це припинити цю прокляту війну в Росії та Україні та відкрити порт,

– заявив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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