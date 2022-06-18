Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли 17 июня.

Он отметил, что худшим явлением в мире считали коронавирус. Ведь из-за болезни возник продовольственный кризис и выросли цены на топливо. Но война России против Украины доказала, что ситуация может быть еще хуже.

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Еще до кризиса в Украине мы столкнулись с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом из-за Covid и повышения цен на топливо. Тогда мы думали, что хуже быть не может, но эта война была разрушительной,

– заявил Бизли.

Украина каждый год могла кормить 400 миллионов человек

Украина ежегодно выращивает достаточно еды, чтобы прокормить 400 миллионов человек. Государство производит 42% подсолнечного масла от мирового показателя, 16% кукурузы и 9% пшеницы.

К примеру, Сомали полностью зависит от Украины и России относительно импорта пшеницы. Египет же получает 80% зерна из двух стран.

Всемирная продовольственная программа получает 40% пшеницы для экстренной продовольственной помощи из Украины. А после того как ее операционные расходы выросли на 70 миллионов долларов в месяц, она была вынуждена вдвое сократить пайки в нескольких странах.

Экономические факторы, которые у нас есть сегодня, гораздо хуже тех, что мы видели 15 лет назад. Если кризис не будет разрешен, это приведет к голоду, дестабилизации наций и массовой миграции,

– говорится в сообщении.

В Украине заблокировано 20 миллионов тонн зерна

Министерство сельского хозяйства Украины утверждает, что более 20 миллионов тонн зерна, которое обычно экспортировалось, заблокировано Россией в черноморских портах.

Дэвид Бизли призвал самых богатых людей мира отдать больше своего богатства на борьбу с глобальным голодом. Также он призвал Путина открыть Одессу, иначе мир ждет "ад на земле".

Это очень, очень страшное время. Нас ждет ад на земле, если мы не отреагируем немедленно. Лучшее, что мы можем сделать сейчас, – это прекратить эту проклятую войну в России и Украине и открыть порт,

– заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН.

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