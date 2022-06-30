Повідомлення про вивезення зерна з України активно поширюють російські ЗМІ. Пропагандисти перестали приховувати злочини окупаційної армії та відкрито говорять про крадіжку.

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Куди окупанти відправили зерно

Російські окупанти викрали 7 тонн зерна, яке було заблоковане в тимчасово окупованому Бердянську. Через війну, яку розпочала проти нас Росія, Україна не змогла експортувати зерно. Тому російські злодії вирішили цим скористатися.

Більшого цинізму додає те, що окупанти стверджують, що викрадене українське зерно поїхало у "дружні країни". Але, як відомо, друзів у країни-агресора не так багато – Сирія, Еритрея, КНДР та Білорусь. Є ймовірність, що саме Сирія отримає викрадене продовольство за визнання квазіутворень на українській території.

Викраденню зерна з України зрадів гауляйтер та зрадник Євген Балицький. Щоправда, він також не назвав ті "дружні країни", які отримають вкрадене у нашої держави зерно. Зрадник сказав, що зерно вдалося вивезти "після місяців простоювання". Однак те, що причиною того самого "простоювання" є росіяни та колаборанти – Балицький не згадав.

Росія краде українське зерно

Про те, що Росія викрадає українське зерно – відомо давно. Окупанти вивозять його через Крим до Сирії. Щоправда, росіяни намагалися продати крадене продовольство Єгипту, однак там відмовилися.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький 26 червня інформував, що росіяни вже вкрали щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Водночас українські порти через бойові дії заблоковані, тому Україна не може експортувати своє зерно. Через це світу загрожує продовольча криза. Попри всі заклики світу зупинитися, Кремль постійно бреше і намагається звинувачувати у всіх гріхах Україну.

Так представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова цинічно видала, що Росія нібито не перешкоджає українському експорту. Однак відповідь не змусила себе чекати – речник українського МЗС Олег Ніколенко наголосив, що на світ чекає голод саме через брудні ігри Москви.

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