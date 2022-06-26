Російські окупанти сподіваються завдати удару глобальній продовольчій безпеці та виторгувати послаблення санкцій. Свій злочинний план ворог вже почав втілювати у реальність.

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Викрадення попереднього урожаю

Як повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, росіяни вже вкрали як мінімум 400 тисяч тонн зерна.

Це приблизно третина запасів, які були на тимчасово окупованих територіях. Елеваторні реєстри свідчать, що загалом до повномасштабного вторгнення на територіях, які тимчасово вдалося захопити російським окупантам, було близько півтора мільйона тонн зерна.

Ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації,

– заявив Висоцький.

Загалом російські окупанти завдали нашій аграрній промисловості збитків на суму у 4 мільярди 300 мільйонів доларів. Ворог також цілеспрямовано нищить аграрну інфраструктуру, щоб у разі продовольчої кризи мати зерно, а отже, і важіль впливу.

Знищення того зерна, яке не можуть вкрасти

Під вогнем ворога опиняються агропідприємства, які розташовані на підконтрольній Україні території. Внаслідок атаки на одну з ферм на Чернігівщині було зруйноване сховище із зерном та сільгосптехніка, за допомогою якої мали збирати цьогорічний врожай.

Таким чином окупанти сподіваються не лише знищити наші запаси зерна, а й завадити зібрати поточний врожай.

Війна Росії проти України: останні новини

Миколаївським десантникам вдалося збити ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор". Нашим воїнам вдалося "приземлити" ворожу пташку з допомогою ПЗРК "Ігла".

Росія намагається залякати всіх невичерпними запасами радянської зброї. Це міф, який поширює російська пропаганда. Так, у ворога ще достатньо ресурсів для ведення війни, але вони поступово вичерпуються, а завдяки санкціям поповнювати їх росіяни не дуже то й можуть. Відповідно, кожен новий пакет допомоги наших партнерів впливає на ситуацію на полі бою.

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