Генштаб ЗСУ попереджає, що ворожі ДРГ готуються до подальших дій на території нашої держави.

Важливо Росія збільшує свою військову присутність в Білорусі

На Півночі ворог тримає війська біля кордону

У прикордонних районах Брянської та Курської областей росіяни утримують окремі підрозділи військ західного військового округу. Окупанти таким чином хочуть продемонструвати свою присутність та скувати дії українських Сил оборони.

Крім того, на Сіверському напрямку росіяни обстріляли цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.