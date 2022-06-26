Генштаб ВСУ предупреждает, что вражеские ВРГ готовятся к дальнейшим действиям на территории нашего государства.

Важно Россия увеличивает свое военное присутствие в Беларуси

На Севере враг держит войска у границы

В приграничных районах Брянской и Курской областей россияне содержат отдельные подразделения войск западного военного округа. Оккупанты таким образом хотят продемонстрировать свое присутствие и сковать действия украинских Сил обороны.

Кроме того, на Северском направлении россияне обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру недалеко от Хриновки и Янжуловки.