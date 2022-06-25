Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Він зазначив, що у Білорусі виникла "цікава ситуація".

Тим часом Російські літаки вночі завдавали ракетних ударів по Україні з території Білорусі

Білоруси одразу почали навчання після виведення військ Росії

Якщо зробити оцінку тих заходів, які на сьогодні проводять збройні сили Білорусі, то виходить дуже цікава ситуація. Відразу після того, як російські війська були виведені з території Білорусі, збройні сили республіки почали активні заходи оперативної і бойової підготовки,

– пояснив Скібіцький.

Білоруси значно посилили свою присутність біля українських кордонів: зараз там 7 батальйонів на ротаційній основі. У ГУР кажуть, що навіть у документах Союзної держави прописано, що діяти вони мають по периметру власних кордонів.

У Білорусі – досі присутні російські війська

Проте досі в Білорусі залишаються російські війська, мовиться насамперед про авіаційний компонент. Літаки Су-34, Су-30 постійно завдають удари по північних регіонах України. Також залишився один дивізіон ракетного комплексу "Іскандер" та комплекси ППО.

Важливо! У розвідці стверджують, що російські війська беруть участь в навчання білоруської армії. Мовиться здебільшого про білоруські сили спецпризначення.

Вони відпрацьовують відповідне застосування цих спецпідрозділів з території Білорусі на територію України. І, відповідно, вони вивчають район можливих бойових дій,

– зауважив Скібіцький.

Росіяни можуть готувати ДРГ

Загроза полягає в тому, що можуть готуватись диверсійно-розвідувальні групи. Наразі створення ударного угруповання не спостерігають. Разом з тим, кажуть у ГУР, росіяни у березні вийшли з території Білорусі і були перекинуті на Схід України, отож вони цілком можуть повернутись, а на це потрібен час.

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Зверніть увагу! Скібіцький пояснив, що вступ у війну є дуже загрозливим для режиму Лукашенка. Це – крах на міжнародній арені та повний контроль над Білоруссю Росією.

Загроза наступу з Білорусі: останні новини

За інформацією білоруських телеграм-каналів росіяни почали вивозити з Білорусі боєприпаси.

У ГУР повідомляли раніше, що для того, аби втягнути білорусів у війну, російські спецслужби планують підрив будинків у Мозирі.

У розвідці кажуть, що масштабні ракетні удари 25 червня по українській території є саме спробою втягнути Білорусь у війну проти України.

Дивіться у відео про масштабний ракетний обстріл Житомирщини