Про збиття розвідувально-ударного гелікоптера 26 червня повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ. Але не уточнили, на якому саме напрямку фронту це сталося.

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З якої зброї збили російський Ка-52

Мовиться про службовців 79 окремої десантно-штурмової бригади. Вони в цей день збили ворожий гелікоптер із ПЗРК "Ігла".

Підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України й надалі продовжують виконувати бойові завдання та знищувати ворогів нашої Батьківщини з усього наявного озброєння,

– зазначили в повідомленні.

Трьома днями раніше такий же вертоліт збили прицільним пострілом львівські десантники. Тоді пояснили, що це дійсно хороший здобуток, адже одна одиниця такої техніки коштує понад 16 мільйонів доларів. Невдовзі десантник Назар розповів, що це було його перша збита повітряна ціль. Цей знищений "Алігатор" він присвятив своїй дитині, якій нещодавно виповнився місяць з дня народження.

Що відомо про Ка-52 Ці бойові гелікоптери не дарма отримали таку промовисту другу назву. Вони в армії ворога вважаються "командирською" машиною. Переважно ними здійснюють розвідку місцевості для координації дій груп бойових вертольотів ворогів. Тому якщо їх не збивати одразу, варто готуватися до масованої атаки з неба.



Проте "Алігатори" також можуть завдавати удари. Їхнє оснащення може вражати як звичайну техніку, так і броньовану. Модель взяли на озброєння в армії Росії у 2008 році.



Дані взяті з Ці бойові гелікоптери не дарма отримали таку промовисту другу назву. Вони в армії ворога вважаються "командирською" машиною. Переважно ними здійснюють розвідку місцевості для координації дій груп бойових вертольотів ворогів. Тому якщо їх не збивати одразу, варто готуватися до масованої атаки з неба.Проте "Алігатори" також можуть завдавати удари. Їхнє оснащення може вражати як звичайну техніку, так і броньовану. Модель взяли на озброєння в армії Росії у 2008 році.Дані взяті з Вікіпедії

Раніше такими гелікоптерами вдарили по Сумщині

16 червня стало відомо, що ворог завдав удару 2 гелікоптерами Ка-52. Це був удар по позиціях наших захисників у Сумській області – біля Глухова.

Того ж дня авіація ворога зазнала втрати. У Сухопутних військах ЗСУ розповіли про збиття Мі-35М на Донеччині. Також навіть показали відео, як у цей вертоліт поцілили. Він летів над полями, проте зробив помилку, коли подумав, що може також перетнути лісосмугу.

Як збили Мі-35М 16 червня: дивіться відео

До речі – Залужний показав, як HIMARS працюють на лінії фронту: дивіться відео