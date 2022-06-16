Про це розповіли у зведенні українського Генштабу. Українські військові уточнили, що атаку здійснили 2 ворожі гелікоптери.

Актуально При постійних обстрілах: у мережі показали нове відео прориву українських пілотів на "Азовсталь"

Росіяни гатили з артилерії і по Чернігівщині

Російські війська обстрілювали з артилерії і прикордонні райони Чернігівської області. Під вогнем опинилась Леонівка. Також гатили артснарядами і по Улановому, Сопичу та Баранівці, що у Сумській області.

Окупанти завдали ракетного удару біля Сум

Вночі 16 червня вороги завдали ракетного удару по Садівській громаді, що поблизу Сум. Вибухи чули і в самому обласному центрі. Загинули 4 людей, ще 6 отримали поранення.

Зазначимо що тривогу на Сумщині оголосили близько 1:00, а вже через кілька хвилин місцеві жителі почули звуки вибухів. На цьому загарбники не зупинились – вони не залишили регіон у спокої. Близько 5:00 ранку вони запустили ракетою по Краснопільській громаді, а далі обстріляли цю територію з мінометів.

Зверніть увагу! Також з території Бєлгородської області росіяни обстріляли Сумський та Шосткинський райони.

Читайте також Росіяни все частіше звільняються з армії через небажання воювати в Україні, – Генштаб

Яка ситуація в Сумській області: коротко

Напередодні в Сумській області підірвався на міні автомобіль з людьми. Троє людей загинули на місці, ще один постраждалий опинився в лікарні.

13 червня окупанти скинули на регіон боєприпас з безпілотника, а також обстріляли прикордоння з мінометів. На жаль, загинула людина, ще кілька осіб дістали поранення.

9 червня в області добре попрацювали Повітряні сили ЗСУ. Український літак збив ворожу ракету. Її приземлили в Роменському районі. Значних пошкоджень від падіння уламків не було.

Ще за день до цього росіяни відкрили вогонь по українській території з пункту пропуску Троєбортне. Вони знищили будівлю, яка належала Держприкордонслужбі.

В Сумській ОВА кажуть, що окупанти активно окопуються на власній території. Виглядає так, наче вони бояться контрнаступу українських сил.

Дивіться у відео: історія пораненого захисника Маріуполя