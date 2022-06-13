Відповідну інформацію глава Сумської ОВА розповів ввечері 13 червня. Тобто на 110 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Окупанти з мінометів і гранатометів обстріляли Сумщину та Чернігівщину
Окупанти знову цинічно обстріляли Сумщину
Після 12 годин (мовиться про 13 червня – 24 канал) росіяни відкрили мінометний вогонь, 14 вибухів. Есманська громада,
– повідомив Живицький.
Окрім того, 13 червня орієнтовно о 14 годині на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас та пролунав гранатометний постріл. Внаслідок дій окупантів:
- 2 людей отримали поранення;
- одна особа загинула.
Близько 17 години громаду ще й обстріляли з мінометів. Тоді було 30 прильотів.