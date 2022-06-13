Відповідну інформацію глава Сумської ОВА розповів ввечері 13 червня. Тобто на 110 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Окупанти з мінометів і гранатометів обстріляли Сумщину та Чернігівщину

Окупанти знову цинічно обстріляли Сумщину

Після 12 годин (мовиться про 13 червня – 24 канал) росіяни відкрили мінометний вогонь, 14 вибухів. Есманська громада,

– повідомив Живицький.

Окрім того, 13 червня орієнтовно о 14 годині на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас та пролунав гранатометний постріл. Внаслідок дій окупантів:

2 людей отримали поранення;

одна особа загинула.

Близько 17 години громаду ще й обстріляли з мінометів. Тоді було 30 прильотів.