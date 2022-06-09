Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Північ". Всі вибухи пролунали орієнтовно з 21 по 21:15 8 червня – на 105 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Росіяни обстрілами зруйнували приміщення Держприкордонслужби на Сумщині

Окупанти знову гатили по Сумщині

Надвечір 8 червня російські окупанти вчергове обстріляли з території Росії прикордоння Сумщини. Зокрема відомо, що:

зафіксували 14 вибухів;

вибухи пролунали на напрямку Катеринівки;

попередньо – вдарили з міномету.

На щастя, втрат серед особового складу та техніки немає. Станом на вечір 8 червня ще не надходила інформація щодо загиблих чи поранених серед місцевого населення, а також про пошкодження цивільної інфраструктури.

Біля кордону з Сумщиною досі перебуває російська армія

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко 7 червня розповів, що Росія продовжує утримувати підрозділи збройних сил у своїх прикордонних районах навпроти Чернігівської та Сумської областей. Тобто відомо, що Росія:

тримає там приблизно 3 батальйонні тактичні групи;

проте не формує ударне угруповання, яке могло б повторити вторгнення на територію України.

Коротко про останні атаки окупантів на Сумщині

Орієнтовно о 12 годині 8 червня окупанти обстріляли прикордонне село Шосткинського району на Сумщині. У Держприкордонслужбі повідомили, що вогонь відкрили з боку російського пункту пропуску Троєбортне. На жаль, ворог знищив приміщення Держприкордонслужби.

Ввечері 7 червня окупанти знову обстріляли Сумську область. Зокрема, житлові райони. Внаслідок атаки пошкоджені щонайменше 6 будинки людей. Очільник Сумської військової обласної адміністрації Дмитро Живицький розповів, що одна людина отримала поранення.

6 червня росіяни з мінометів завдали 4 ударів по Великописарівській громаді. Згодом було орієнтовно 30 "прильотів" по території Шалигінської громади. Після цього ще 10 "прильотів" по території Великописарівської громади.

5 червня на Сумщину російські окупанти випустили 2 ворожі ракети. Зокрема по Шосткинському району та Білопільській громаді. Окрім того, вороги атакували населені пункти Шосткинського району з мінометів.

Окрім того, 4 червня російські найманці випустили 6 ракет "повітря – земля". Вибух, що виник через це, пошкодив житлові будинки в одному з населених пунктів Сумської громади.

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