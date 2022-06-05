Російські бойовики продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. Ворог не збирається йти в наступ, а просто сподівається завдати шкоди мирному населенню та цивільній інфраструктурі.

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Черговий обстріл Сумщини

Вранці 5 червня російські окупанти знову завдали удару по Сумщині. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

За його словами, росіяни атакували близько 4 ранку, під вогнем опинився Шосткинський район.

Окупанти атакували населені пункти Шосткинського району з мінометів, також в цей час над територією області пролетіли дві ракети. Також ворог відкрив вогонь і по території Білопільської громади,

– розповів Живицький.

Також він додав, що мешканці прикордонних районів чули й вибухи на території Росії, що вкотре свідчить, що росіяни для провокацій обстрілюють самі себе, щоб створити потрібну картинку для пропагандистів.

Живицький повідомив, що ситуація в регіоні стабільна, йде процес відновлення будівель. Комунальники ремонтують дахи та фасади, вставляють вікна, відбувається робота над благоустроєм. Це не стосується прикордонних районів, які перебувають під обстрілами – ворог готовий знову атакувати та завдати нових руйнувань.

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Мешканці Херсона чинять окупантам спротив та відмовляються користуватися рублями. Загарбники зрозуміли, що добровільно грати за їхніми правилами ніхто не збирається, тому вирішили вдатися до єдиного методу переконання, який їм відомий – погроз забрати та знищити майно.

Російські окупанти знову обстріляли аеродром "Коротич" поблизу Харкова. Внаслідок ворожої атаки знищені спортивні літаки та ангари.

На Сході під вогнем російських загарбників опинилися 32 населені пункти, ворог гатив по них з усієї можливої зброї. Внаслідок обстрілу росіян загинули 4 мирні людини. Особливо від вогню окупантів постраждав Лисичанськ – лише по гуманітарному штабу ворог запустив приблизно 30 боєприпасів.

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