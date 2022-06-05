Російські бойовики продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. Ворог не збирається йти в наступ, а просто сподівається завдати шкоди мирному населенню та цивільній інфраструктурі.
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Черговий обстріл Сумщини
Вранці 5 червня російські окупанти знову завдали удару по Сумщині. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.
За його словами, росіяни атакували близько 4 ранку, під вогнем опинився Шосткинський район.
Окупанти атакували населені пункти Шосткинського району з мінометів, також в цей час над територією області пролетіли дві ракети. Також ворог відкрив вогонь і по території Білопільської громади,
– розповів Живицький.
Також він додав, що мешканці прикордонних районів чули й вибухи на території Росії, що вкотре свідчить, що росіяни для провокацій обстрілюють самі себе, щоб створити потрібну картинку для пропагандистів.
Живицький повідомив, що ситуація в регіоні стабільна, йде процес відновлення будівель. Комунальники ремонтують дахи та фасади, вставляють вікна, відбувається робота над благоустроєм. Це не стосується прикордонних районів, які перебувають під обстрілами – ворог готовий знову атакувати та завдати нових руйнувань.
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