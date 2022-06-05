Російські окупанти на Сході не припиняють активних наступальних дій та обстрілів мирних міст. На жаль, внаслідок злочинів російських бойовиків гинуть мирні люди.

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Обстріли мирних міст

Впродовж 4 червня російські окупанти здійснили обстріл 32 населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Луганська область:

Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Сиротине, Миколаївка.

Донецька область:

Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Времівка, Мар’їнка, Нью-Йорк, Василівка, Маяки, Сокіл, Керамік, Новомихайлівка, Хрестище, Гостре, Адамівка, Хромове, Дружківка, Святогірськ.

На жаль, снаряди російських окупантів забрали життя 4 мирних людей, ще 13 людей отримали поранення. Інформація про точну кількість загиблих та постраждалих ще уточнюється.

Також росіяни зруйнували 81 цивільний об'єкт. Від їхніх обстрілів та бомбардувань постраждали 75 житлових будинків, цехи заводів, відділення "Укрпошти", дитячий табір, церква і гаражі сільськогосподарського підприємства. У Краматорському, Бахмутському, Покровському, Волноваському районах Донеччини піротехнікам ДСНС вдалося знешкодити 63 вибухонебезпечні предмети.

З "гарячих" точок вдалося евакуювати 544 людини. Зі станції у Покровську о 16:30 вирушить евакуаційний потяг до Львова, який прямуватиме через Дніпро.

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Лисичанськ опинився під потужними обстрілами російських окупантів. Лише по гуманітарному штабу було 30 прильотів, постраждали й інші будівлі. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що може йти мова про зрадництво, адже ворог цілив у місця, де було ймовірним велике скупчення людей.

Російські окупанти здійснили ракетний обстріл Києва. За попередньою інформацією, ракети могли випустити з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

Втрати росіян оновили рекорд, ЗСУ вже вдалося записати у ряди "хороших росіян" 31 150 загарбників.

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