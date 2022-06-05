Російські окупанти здійснили шалений обстріл Лисичанська. Ворог цілеспрямовано скеровував свою важку зброю на цивільні об'єкти, в яких могло бути велике скупчення людей.

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Наслідки обстрілу Лисичанська

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, вчорашній день, а також ніч стали для Лисичанська просто пекельними. Росіяни гатили по місту практично без перерви, лише в будівлю гуманітарного штабу "прилетіло" понад 30 снарядів російських окупантів.

Для атаки ворог застосував артилерію та навіть "Точку-У". Росіяни обстрілювали місця, де було ймовірним скупчення мирних людей.

Можливо, не обійшлося без зрадництва. Близько 30 влучань в будівлю гуманітарного штабу – її повністю знищили. На щастя, люди живі. Окрім того, в місті зруйновано п‘ять житлових будинків, будівлі «Укрпошти» та поліції,

– повідомив Гайдай.

Наслідки обстрілу Лисичанська: фото

Ситуація на Луганщині

Зараз тривають активні бої за Сєвєродонецьк. Як повідомив Сергій Гайдай, місто поділене навпіл, наші герої не відступають та не дають ворогу окупувати місто. Британська розвідка повідомляє, що окупанти для бодай якогось збереження своїх солдатів вирішили закидати "гарматним м'ясом" з псевдореспублік.

У Генеральному штабі повідомили, що росіяни планують оточити сили ЗСУ у районі Сєвєродонецька та Лисичанська. Наші воїни знають про всі наміри росіян та готові завадити втілити їх у життя.

Обстріли мирних міст не припиняються, окупанти просто рівняють їх із землею. Для обстрілів росіяни застосовують усю можливу зброю.

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ЗСУ продовжують давати відсіч путінським воякам на Сході. Актуальна карта бойових дій свідчить, що ворогу не вдається просунутися навіть на тих напрямках, куди він кидає великі сили.

Втрати російських окупантів перевалили за 31 тисячу, також наші герої знищили дуже багато техніки росіян.

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